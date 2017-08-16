來源：懶熊體育

丁彥雨航決定這個賽季不打NBA了。不過，只是這個賽季。

今年7月，丁彥雨航和周琦同期赴美參加NBA夏季聯賽。隨著周琦正式簽約火箭，小丁何去何從一直是關注焦點。

24歲的丁彥雨航是2017年CBA常規賽MVP，網友喜歡用「CBA最佳外援」來調侃小丁。

丁彥雨航的父母都是運動員出身。在丁彥雨航13歲時，他的父親前往北京的王非籃球學校任教，丁彥雨航跟隨父親來到北京，師從前八一男籃李霖，接受正規的職業訓練。兩年後，學校將丁彥雨航推薦到八一男籃青年隊，不過八一男籃並沒有接受他，丁彥雨航隨後進入山東黃金青年隊。

2011賽季小丁第一次代表山東黃金男籃出現在CBA賽場，並成為山東隊重點培養對象。到2014年，丁彥雨航被宮魯鳴看中，入選男籃國家隊。

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在這趟夏季賽中，一度還傳出小牛將給其一份雙向合同的說法。

但在今日，丁彥雨航獨家回復懶熊體育，今年不打NBA了，時機不對。

不過他仍然感謝這次夏天的經歷。

在本地大多數人眼裡，來這裏打球的小丁代表的只是龐大的中國市場，球員和記者最初並沒有關注他。雖然正巧遇見球隊活動，不過小丁仍然沒有想到，到達美國的第一天，小牛隊沒有人出來迎接他，整整一天都是他一個人在球館里訓練。

這種強烈的初感讓丁彥雨航不得不在整個夏季聯賽更加努力地表現自己，以期改變各方面對自己的看法。

夏聯期間，他把時間都花在打球和練英語上。從美國回來的易建聯曾形容NBA文化，感覺就像是在東北街頭說粵語，而小丁的助理說得更直接，來到NBA的亞洲人，有一種女生進入了男廁所的錯覺。

小牛隊隨後告訴小丁，他們需要他去打一個從來都沒有打過的位置——4號位。小丁知道自己是去搶飯碗的，逼著自己去適應，好的結果是，夏季聯賽的出場里，除了身上被抓傷的血印之外，還有在與凱爾特人的比賽后，全場高呼丁彥雨航的效果。這場比賽之後，聯盟記者開始在賽場邊等著去採訪丁彥雨航。

不過生活上並不輕鬆。丁彥雨航不喜歡吃西餐，距離訓練館最近的一家中餐廳三十公里，助理生病了之後，他需要在訓練結束，以及加練兩個小時后，開車給自己和助理買回飯菜。

庫班曾公開對媒體評價小丁：主動，目標明確，願意做出改變。

庫班旗下的小牛多年來在引進中國球員方面也花費了不少力氣，2012年的易建聯，以及在1999年引進第一個NBA中國球員王治郅。

小牛隊希望能夠更好的開發中國市場。今年六月，小牛隊與虎撲體育達成合作，虎撲此後負責小牛在中國的社交媒體運營，並希望尋找到更多的中國讚助商，「在社交媒體里，傳播最好的內容集中在小丁和諾維茨基的身上」。虎撲市場經理王偲旖介紹，不過目前中國讚助商在對NBA進行選擇時，火箭仍處於一枝獨秀的狀態，小牛獲得讚助商青睞的程度，大體與其他球隊持平，「都希望小牛簽下小丁，這樣很大可能會改變目前的狀態。」王偲旖說。根據達拉斯小牛旅遊官網顯示，小牛隊還在2016年8月份創辦了達拉斯小牛旅遊項目，組織中國球迷現場前往達拉斯看球，在達拉斯當地，小牛隊也組建了華人球會。

小丁自己也想了好久，這個賽季適不適合打NBA？他從來不掩飾對NBA的渴望，小牛隊曾在小丁回國時，提出讓他心動的合約，但到最近這段時間，小丁最終覺得，替山東隊衝刺一個總冠軍也不錯。

在小丁回國之後，山東隊也招攬兩位重量級外援，泰·勞森和多納塔斯·莫泰尤納斯，搭檔小丁的話衝擊冠軍的機率也加大了。

在達拉斯的休息時間，小丁喜歡一個人看一棟棟達拉斯的漂亮屋子，他覺得那裡有自己想要的生活，回國的這段時間，小丁騎著北京滿大街都有的共享單車，隨處溜達，他覺得生活也不錯。

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以下是懶熊體育獨家對話丁彥雨航

懶熊體育：確定不去打NBA了嗎？

丁彥雨航：這個賽季確定不去了，我自己不想去，先打CBA，管他外面怎麼說呢，大家都別著急。

懶熊體育：不去NBA打球，做這個決定困難嗎？

丁彥雨航：現在也不是很好的時機，太早了，去NBA打球一直是我的夢想，總有一天我會回去的，今年不打，明年也會打的，我一直都不是容易滿足的人。

懶熊體育：在NBA夏季聯賽的生活怎麼樣？

丁彥雨航：其實還挺艱難的，特別像是我很小的時候剛從家裡出來，到北京開始過集體生活一樣，不適應的地方很多，但是我就是喜歡打籃球，我和籃球一起長大的，再退一步說這也是我的職業吧，我就是干這行的，得堅持下去，確實在NBA里對亞洲人也不是那麼友好，可能你一出現，大家覺得你背後有中國市場，我就得更加努力了，說實話差距也還是擺在那裡的。

懶熊體育：差距大嗎？

丁彥雨航：來到美國，這些球員的各方面條件都真的好，天賦啊身體條件啊，包括我們之間的訓練水平。

懶熊體育：不過在夏聯期間，外界看起來，你還比較適應那裡的環境？

丁彥雨航：我從小到大，都在學著去適應環境，如果你不適應環境，你就打不上球，我在美國也是，有時候大家和我開開玩笑，其實我並不是一個很鬧的人，但是得逼著自己去趕緊融入到環境里。如果你融入不了，就沒法立足。

懶熊體育：接下來有什麼打算嗎？

丁彥雨航：現在每天都在學英語，都不看書了，還有就是多增加訓練量吧，籃球就是靠訓練，量多心裏有底，該投的就能靠近，就會踏實很多，然後做好準備，要做的準備都足夠了，你才能比別人有更多的優勢，剩下的就是緣分了吧，還有當然要打一年CBA。

懶熊體育：你一般會看什麼書？

一旁的丁彥雨航好友：我看見他前幾天在看Phil Knight（耐克創始人）的《Shoe Dog》。

丁彥雨航：不，我看《老夫子》，《叮噹貓》。

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