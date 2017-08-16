來源：北京中赫國安俱樂部

今天下午，北京中赫國安隊在工體外場迎來了本周的媒體公開訓練課。雨後的訓練場終於不再炎熱，球隊又剛剛經過了一天的休息，今天的訓練強度並不算小。訓練內容主要圍繞11VS11分組對抗展開，整堂訓練課持續近一個半小時。公開課結束后，主帥施密特和球員張池明接受了媒體的採訪。

施密特：

記者：一周雙賽，球隊是怎麼安排調整的，球員休息的怎麼樣？

施密特：一周雙賽，球員在體能方面的消耗確實非常大，但是我想我們最後也取得了不錯的成績，現在隊員們恢復的也不錯。勝利之後球員們恢復起來應該比較快一點，然後大家也都看見了隊員們今天訓練的都非常好。

記者：平時不經常出現這種11vs11的訓練，今天是出於什麼考慮？

施密特：今天我們想把訓練強度加上去，所以就利用今天這個機會打一個大場的11對11，也是給最近比賽比較少的隊員一些機會。

記者：最近這幾場比賽咱們內援外援進球都比較多，你覺得是什麼原因讓球隊可以做到多點開花？

施密特：球隊多點開花，大家都有進球這是一個很正常的事情，從第一場比賽開始我們就創造了很多不錯的機會，其實很多時候只是缺少最後的一點運氣，我們需要很多球員到禁區去搶點射門，周末這場比賽很多隊員在前面都獲得了不錯的射門機會，我們有這麼多能製造威脅並進球的球員，對我們以後的比賽也會有很大幫助。

記者：上場比賽趙和靖和朴成都是第一次首發並且都表現非常好，做出這樣的安排您是出於什麼樣的考慮？

施密特：他們獲得首發機會還是因為在訓練中非常努力非常刻苦，他們在之前的比賽中也獲得了一些上場時間給我留下了不錯的印象，這次打首發也很好地完成了我賽前布置給他們的任務，我對他們的表現非常滿意。特別是朴成，他之前因為傷病的原因，康復周期也比較長，能回到我們中間我感到很高興。在經過這麼長的康復周期第一場比賽總會特別一點，我想他之前也肯定會有些緊張，但我想隨裁判哨響那一瞬間他一定把包袱都拋到了腦後，而且他也用場上的表現向我們證明了自己。

記者：國安賽前發佈了一個海報叫高工評審，就是您和佩萊格里尼一個是機械工程師一個是土木工程師，誰能更加運籌帷幄一些？

施密特：我其實對佩萊格里尼的過往經歷不是非常了解，但是我想這也沒有什麼好壞之分，我們現在都在足球這個行當里，我想之前在別的行當里的經歷對我們也是非常重要的經驗，但是主要還是看比賽里的表現吧。

記者：這周末結束聯賽后就要去德國拉練，這個安排能不能給我們介紹下？比如說是去哪個城市？多長時間？

施密特：我們去德國是進行一個短期的集訓，我之前也帶別的球隊去過這個地方，周邊的配套設施都是非常不錯的。我來到北京受到大家的熱烈歡迎，所以我也想帶著我的隊員去我的家鄉看一看。

記者：很多球員可能會受到國家隊的徵召，這次帶球員的組成是什麼樣的？是一隊和預備隊都去嗎？

施密特：肯定是以一隊球員為主，所有不用去國家隊報到的都跟著去德國，我們肯定會帶一部分年輕的隊員一起去，但最後的名單還沒有定下來。

張池明：

記者：剛才施密特說大家心情比較好所以休息的也比較好，是這樣嗎？

張池明：對啊，上場大勝嘛，所以大家都帶著這樣的心情休息，恢復的更快吧。

記者：剛才在上場這種11vs11平時不經常出現吧？

張池明：一般周三都是一堂主課吧，肯定有這種大強度的實戰比賽，但是三節的話在我印象里這是第二次。

記者：強度大嗎？

張池明：挺大的，就是時間不長，但他要求雙方的節奏要達到他的要求。

記者：下場打華夏，我們之前的主場戰績不太好，這一次是不是信心比較強？

張池明：當然信心會比較強，大家都能看出來整個國安的這種面貌，我覺得現在大家不管是狀態還是信心都非常高漲吧，非常有信心去拿下這場比賽。