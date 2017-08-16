8月16日，2017年中國足協杯打響了八強賽的首回合比賽，廣州恆大隊客場對陣上海上港隊，結果恆大隊在1-0領先的情況下，被對手扳平比分，並且在最後傷停補時的時候反超比分，最終1-2不敵對手。

從領先到被扳平，最後被對手反超，這也自然讓恆大主帥斯科拉里非常無奈，賽后在點評本場比賽時，斯科拉里也承認上港配得上這場勝利：上港在整場比賽創造出了更多的機會，他們配得上這場勝利。但恆大隊員們也表現得很努力，我對於球員發揮感到滿意。

本場比賽，恆大隊的中場派出了徐新、廖力生、榮昊的組合，在缺少了保利尼奧、黃博文的情況下，斯科拉里顯然也想嘗試更多的新人，對於榮昊的表現，斯科拉里直言：如果多給榮昊一些時間，他肯定會越來越好。

談被問及輪換了這麼多隊員，客場只是輸了一個球，是否在戰略上達到了目的？對此斯科拉里直言：這個結果完全可以接受。上港今晚是在全主力的情況下，實力上面明顯佔據上風，我們的陣容中包括榮昊四個月沒有踢比賽了，而且有些隊員有些疲勞所以只能選擇輪換。現階段，聯賽的重要性肯定在足協杯之上，因此首先要保證聯賽奪冠。（於靜）