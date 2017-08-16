日期:8月16日晚，2017年中國足協杯半決賽第一回合在上海體育場開始一場較量，由上海上港主場迎戰廣州恆大。上半場第17分鐘廖力生開出右路角球，劉健在球門後點躍起頭槌得分。第53分鐘，胡爾克右路下底推傳中路，劉殿座倒地把球打出，艾哈邁多夫中路推射把比分扳平。第90分鐘，胡爾克右路自由球開出，賀慣在球門左側飛身頂反彈球得分。最終上海上港主場2比1戰勝廣州恆大，這也是上港球隊歷史首勝廣州恆大。

由於，博阿斯受罰，賽後上港助教丹尼爾點評了本場比賽，丹尼爾表示：「首先，我想祝賀我們的所有球員，對今天出戰和沒有出戰的所有隊員都表示祝賀，我們今天配得上這場勝利。今天的比賽我們佔據了場上主動，對手以反擊為主，不能說全場比賽從第一分鐘開始主動，但是我們的隊員確實表現的不錯，今天最終的比賽結果比分差距顯得小了一些，但是我們完全配得上這樣一場勝利。」

一個主場丟球，會不會讓下一回合比賽變得比較艱難？對此，丹尼爾直言：「是不是更加艱難先不說，和恆大的比賽總是艱難的，其實這場比賽我們應該是大比分取勝對手，但是我們欠缺一些運氣和門前把握機會的能力，2比1的比分，讓第二回合比賽非常開放，我們去到廣州的下一階段比賽，會努力去贏下比賽，努力去晉級。」

艾哈邁多夫和石柯的傷勢如何，丹尼爾：「對於傷情現在不好做評論和判斷，之後要醫生檢查之後才能判斷。」

此戰是上港歷史上第一次戰勝對手，這場勝利是否對於之後再戰恆大積累了心理優勢？針對這個問題，丹尼爾說：「當然這是一場非常重要的勝利，對於未來比賽會有一些影響，其實之前的比賽也有機會戰勝對手，只是欠缺一些運氣，之後所有的比賽，我們都會去全力以赴去爭取勝利。」（曲小尤）