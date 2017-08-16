中超、足協杯、亞冠三線進入爭冠階段，廣州恆大的賽程也密集了起來，上周日剛剛踢完聯賽，今天又迎來了足協杯的較量。有意思的是，兩場比賽當中，恆大都有通過角球破門。

上周日，廣州恆大主場2-1戰勝了河南建業，比賽86分鐘，於漢超角球開出，阿蘭門前頭槌破門，幫助球隊擴大領先優勢。巧合的是，本場足協杯與上海上港的比賽，恆大通過同樣的方式取得了進球，當時是廖力生角球開出，門前的劉健甩頭攻門破門。

劉健的這粒進球非常重要，不僅是為恆大取得了寶貴的客場進球，同樣還在客場給予了上港不小的壓力。而對於上港來說，以主力出戰卻險些被替補出場的恆大在主場戰平，著實有些說不過去。雖然走了保利尼奧，但廣州恆大目前仍然是中國足壇最強的球隊，具備多線作戰的能力，即便是在替補中，也存在著很多國腳、前國腳，無論他們以什麼陣容出戰，對於上港來說都絕對不能輕敵。

（新體）