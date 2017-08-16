815全台發生無預警大停電，新北市工業會理事長吳春明16日表示，已經在工業會網站設立專區告示（圖），若有廠商因跳電而損失，提出具體受害事證，歡迎聯繫工業會，會代為集體求償。（取自新北市工業會網站）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年8月16日