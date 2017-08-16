菲央行總裁艾斯皮尼亞中央社 (2017-08-16 22:30)
菲律賓中央銀行總裁艾斯皮尼亞（Nestor Espenilla）稱菲國經濟基本面良好，披索匯率將恢復穩定性。圖為艾斯皮尼亞6月出席華南銀行開業酒會致詞。（檔案照片）中央社記者林行健馬尼拉攝 106年8月16日
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