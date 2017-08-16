咖啡在哪喝 近半日本人最愛外帶中央社 (2017-08-16 22:30)
外國一項調查指出，忙碌的日本人高達48%比率選擇外帶咖啡，相較義大利及西班牙等外帶比率僅3%的國家，日本人可能真的很忙碌。圖為排隊購買咖啡民眾。中央社記者黃名璽東京攝 106年8月16日
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