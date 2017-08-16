神基智慧行動監控系統 拓展警用客戶中央社 (2017-08-16 22:30)
強固型工業電腦廠神基科技16日舉辦法人說明會，董事長黃明漢看好智慧行動監控系統Getac Video Solution 下半年將新增中大型警用客戶，今年占強固型工業電腦營收比重上看3%到5%。中央社記者吳家豪攝 106年8月16日
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