墾丁護陸蟹新作為 建構試驗性生物廊道中央社 (2017-08-16 22:30)
墾丁正值陸蟹產卵期，8月公路總局第三區養護工程處與清華大學博士曾晴賢團隊在台26線集水井及涵洞周邊共200公尺處設置帆布的阻隔引導設施。（墾管處提供）中央社記者陳政偉傳真 106年8月16日
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