（中央社台北2017年8月16日電）第10600195期今彩539 開獎，中獎號碼02、04、36、18、07。派彩結果，頭獎1注中獎，可得新台幣800萬元。



貳獎171注中獎，每注可得2萬元；參獎5408注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼975，正彩23注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼7199，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。