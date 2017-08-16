今彩539頭獎1注中獎中央社 (2017-08-16 22:14)
（中央社台北2017年8月16日電）第10600195期今彩539 開獎，中獎號碼02、04、36、18、07。派彩結果，頭獎1注中獎，可得新台幣800萬元。
貳獎171注中獎，每注可得2萬元；參獎5408注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼975，正彩23注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼7199，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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上一則：大福彩頭獎槓龜
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