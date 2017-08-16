大福彩頭獎槓龜中央社 (2017-08-16 22:14)
（中央社台北2017年8月16日電）第1060065期大福彩今晚開獎，中獎號碼為20、29、27、35、13、38、37，特別號為39；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有1注中獎，可得獎金新台幣25萬元；參獎有57注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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