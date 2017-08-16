（中央社記者林行健馬尼拉2017年8月16日專電）菲律賓披索兌美元匯率今天貶至51.35兌1美元，菲國央行官員強調，披索匯率只是回歸正常，且經濟基本面良好，將有助維持披索匯率穩定。



菲律賓披索在菲國交易系統以51.45對1美元開市，一度跌至51.60的低位，總交易額從15日的6億5900萬美元，增至8億2470萬美元。



菲律賓中央銀行總裁艾斯皮尼亞（Nestor Espenilla）指出，披索貶值反映市場對菲國經常帳餘額赤字的關切。



由於進口成長，菲國今年第一季經常帳餘額從去年同期的7億3000萬美元盈餘，逆轉至3億1800萬美元赤字。就全年而言，因進口成長預料將高於出口，經常帳餘額恐將從去年的6億美元盈餘，逆轉成6億美元赤字。



艾斯皮尼亞指出，菲國進口額升高反映強勁經濟成長趨勢，披索在過去持續升值，目前趨向正常。



他表示，雖然披索最近面臨連串貶值壓力，不過菲律賓經濟基本面良好，持續為披索帶來穩定。