iPhone創新 台觸控面板廠還能做這些事中央社 (2017-08-16 22:06)
（中央社記者潘智義台北2017年8月16日電）蘋果智慧手機不斷推陳出新，面對新機種，台灣觸控面板廠還能做什麼？研調機構WitsView副總經理邱宇彬表示，台灣觸控面板廠宸鴻、業成現階段只適合做3D觸控貼合。
邱宇彬指出，自從蘋果智慧手機iPhone5採內嵌式觸控面板之後，觸控感應器改由面板廠直接貼在面板的彩色濾光片、玻璃基板兩者間的那一層（array），宸鴻（3673）生產外掛式觸控面板的廠商，只得暫時退出iPhone觸控供應鏈。
他說，iPhone 6s採3D觸控，也就是壓力感測觸控，這是傳統的觸控感應功能之外，另外新增的功能，而3D觸控感應器由多層膜材貼合而成，這正好是外掛觸控面板廠的強項；所以宸鴻又重回iPhone觸控供應鏈，而後來加入iPhone觸控供應鏈的業成（6456）都是做這塊業務。
至於蘋果iPhone將採有機發光二極體（OLED）面板，觸控面板廠的角色該如何定位？他直言，宸鴻、業成應該還是有機會繼續從事3D觸控感應器的膜材貼合，不過電容式觸控感應器應該是由日商日本寫真製造，交給生產OLED面板的南韓三星顯示器公司貼合。
即使宸鴻、業成將3D觸控感應器膜材貼合完成後，也是交給三星，再與OLED面板貼合，由三星提供「一站式」的服務。
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