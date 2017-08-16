七夕摸彩玩很大，怪物彈珠祭出史上最大百萬元抽獎活動。（圖／怪物彈珠提供）

由mixi株式會社旗下的XFLAG™ Studio推出的《怪物彈珠》，將於七夕首次展開史上大規模摸彩活動！不僅大手筆祭出價值百萬元的獎品，包含百萬旅遊券、高級房車、名錶等大禮讓玩家選，更是限定繁中版玩家才有的活動！只要於8月16日至8月23日任兩天登入遊戲，即可獲得抽獎資格，並於8月28日起至9月1日登入遊戲參與摸彩活動，玩家就有機會把百萬大獎帶回家。此外，怪物彈珠動畫更一連四週推出四集台灣篇，不但遠赴台灣取景，更把熱門景點：自由廣場、台北車站、饒河街、九份等紛紛完整還原呈現。將於8月17日起至8月26日展開一連串動畫連動活動，期間觀看動畫可拿寶珠、並找線索挑戰隱藏關卡任務獲得獎勵。為配合劇情，《怪物彈珠》繁中版與日版同步推出全新系列「大海賊紀元」活動轉蛋與限定關卡。

高貴的海賊女王 亞爾麗塔（★6，神化）。（圖／怪物彈珠提供）

海賊王者 巴沙洛繆 羅伯茨（★6，神化）。（圖／怪物彈珠提供）

絕代大海賊 愛德華 蒂奇（★6，神化）。（圖／怪物彈珠提供）

自八月起怪物彈珠YouTube動畫一連四週放映台灣篇，動畫場景納入了台灣知名景點，觀光客最愛的自由廣場、台北車站、饒河街、九份等四大景點接連登場。遊戲內一口氣更推出四個動畫連動活動自8月17日至8月24日活動期間，只要登入遊戲即可獲得寶珠1個。此外，自8月5日至8月26日台灣篇動畫播放期間完成每集觀看任務也可獲得寶珠1個！遊戲內還推出「隱藏關卡」與動畫連動的特別任務。在動畫中登場的角色將會是該星期的特定角色，帶該角色挑戰特定冒險，便能直接進入隱藏關卡。完成「隱藏關卡」、突破「隱藏關卡任務」便可以獲得更多豐厚獎賞。

隱藏關卡中蛋餅攤的美女店員 斯庫拉降臨。（圖／怪物彈珠提供）

此外，《怪物彈珠》繁中版將於七夕首次展開史上大規模摸彩活動！獎品包含百萬旅遊券、高級房車、名錶等大禮讓玩家選，更是專屬繁中版玩家才有的活動。豐富虛寶也是所有玩家期待的，遊戲內最大獎為一年份寶珠獎（寶珠5個×365日分），中獎的玩家即可寶珠天天拿！開跑日期自8月16日AM0:00至8月23日AM23:59期間登入遊戲達2天以上的玩家，即擁有抽獎資格。

★6 蛋餅攤的美女店員 斯庫拉拷貝。（圖／怪物彈珠提供）

除了摸彩活動外，本次更邀請日本清新女星中村由里香主演此波活動廣告，俏皮身影更是融化所有男心！ 廣告表現了此次人人有獎、絕對超值的七夕摸彩活動；怪物彈珠更加碼，自8月16日起至8月23日止，FB官方影片行動數（按讚數、留言數、分享數總和）只要達指定數字就追加獎品給全體玩家，活動結果請鎖定遊戲內、官方網頁與官方粉絲專頁公告，《怪物彈珠》希望全體玩家能一起共襄盛舉！