（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼總統佐科威今天在國會發表國情咨文演說指出，未來會繼續推動公平的經濟分配，讓所有社會成員都能享受到國家經濟的發展成果。



佐科威（Joko Widodo）16日在國會發表國情咨文演說表示，經濟發展必須觸及社會各角落，政府將努力使所有印尼人，享受到國家發展成果和社會正義，並感受到身為印尼人的驕傲，這也包括偏遠地區民眾。



他強調，只有公平的經濟分配才能使印尼更團結，面對國際競爭時更強大。



在族群和諧方面，佐科威呼籲社會各界傾聽底層民眾的聲音，共同建立公平正義的社會。



他表示，印尼是由各族群和文化組成的國家，相當多元，應和諧共處。



佐科威強調團結精神的重要。唯有透過團結，才能實現創立印尼的先輩們及下一代子孫的夢想，實現印尼的光榮。



佐科威和副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）特地穿上中爪哇梭羅（Solo）風格的傳統服裝，前往印尼國會，佐科威以印尼多種語言向民眾致意。



印尼總統府晚間發布聲明，佐科威的演說希望凸顯印尼是由各族群、文化及宗教群體組成的社會，但仍保有多元一體以及求同存異的精神。



17日是印尼獨立紀念日，按照慣例，總統在紀念日前夕，會發表下年度預算和工作計畫的國情咨文。1060816