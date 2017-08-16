八月十六號，是美國搖滾巨星"貓王"去世四十週年的日子，貓王短短42年人生，出版過76張專輯，更主演過33部電影，3場電視演唱會。他的全球唱片銷量，累計達到十億張，是史上最暢銷的歌手，也是20世紀，流行文化的指標性人物 。



被稱為"貓王"的美國搖滾巨星--艾維斯普里斯萊，生於1935年，19歲便開始了職業音樂生涯，他融合了藍調和鄉村歌曲的調性，編成受到大眾喜愛的搖滾樂。"貓王"從默默無聞的歌手，一路打拚，直到1956年，一首傷心旅館 Heartbreak Hotel一炮而紅，登上排行榜第一名。從美國紅到全世界。其它大受歡迎的經典難忘歌曲，還包括獵狗Hound Dog以及別太冷酷Don't be Cruel。日進斗金的貓王在22歲那年，於田納西州的曼菲市買下佔地五點六公頃，23個房間的豪華宅邸-雅園1958年，貓王入伍陸軍服二年兵役，被派往駐紮德國。當年美國國防部本來有意將貓王編入美軍特別編制的團康單位，但被貓王拒絕，貓王堅持要和其他軍人一樣，不想要特權。他從百萬年薪的巨星，變為一個月只領78美元軍餉的美國大兵。



== 貓王==

（你到1960年才能從陸軍退伍)

（如果搖滾樂屆時不再熱門)

（或也許消失了)

（你會怎麼做？)

……….

呃…我也許會嘗試演戲

我會盡力做好一位演員

存活於演藝圈很艱難

因為有很多競爭



貓王被派駐德國之前，他先在紐約短暫停留，為的就是要向歌迷們道別，那時萬人空巷，為的就是要親眼看到心中的白馬王子。貓王後來開始演電影，是為了證明他的才華，不想被人定型為只用英俊外貌唱歌的刻板印象。



也是在德國期間，貓王認識了未來的妻子普瑞希拉，在1967年結婚。而貓王也一直忙碌於影歌事業，穿著招牌黑色皮夾克，頻繁上電視通告。貓王紅到美國總統尼克森也在白宮接見貓王。1972年貓王離婚，接腫而來的是濫服用醫師開的藥物，健康受到相當程度的損害。1977年貓王在自家中，死於心臟病和濫用藥物，享年42歲。在他短短的42年人生，貓王出版過76張專輯，主演過33部電影，以及三場電視演唱會。的確，在歌迷心中，他就是永遠的王，貓王。



記者 林建成 整理報導





