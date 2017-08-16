"大溪地"衝浪熱點 高手乘風破浪競技公視 (2017-08-16 00:00)
位在南太平洋的「大溪地」，是衝浪勝地，這裡有個衝浪點"趙波村"，被譽為世界上最危險的礁石衝浪景點，而且還有傳說中、可以把人吞噬掉的超高巨浪！而每年這個時候，衝浪巡迴賽都會在這舉行，吸引各國高手互相競技。今年這一站，由澳洲選手Julian Wilson奪得冠軍，一起來看看。
大溪地的衝浪勝地，趙波村，擁有傳說中，可以把人吞噬掉的超高巨浪，海浪高達5、6公尺，危險性比較高，也吸引世界頂級衝浪選手，來這互相競技。
==夏威夷衝浪選手 約翰佛羅倫斯 ==
這邊的浪當然很可怕
但我認為當你能成功駕馭管浪
那感受太棒了
當你在管浪中看出去的景色
相當不可思議
像是瞬間被吞噬卻又海闊天空
真的很酷
這位來自夏威夷的天才衝浪手，約翰 弗羅倫斯(John John FLorence )是2016年世界衝浪巡迴賽的冠軍。今年從三月開始，由世界衝浪聯盟所舉辦的巡迴比賽，在全球各個衝浪熱點舉行，時間長達半年。上星期，賽事來到南太平洋的大溪地，由澳洲選手，朱利安威爾遜奪得第七站冠軍。
==澳洲衝浪選手 朱利安威爾遜==
我認為這是三天比賽以來
狀態最好的一天
所以我們有機會在海上互相較勁
我很開心
今年28歲的朱利安 威爾遜(Julian Wilson) ，從小在澳洲陽光海岸長大，他從有記憶開始，就不斷乘風破浪，這次的分站比賽中，他擊敗了目前排名第一的南非衝浪好手Jordy Smith喬丹史密斯，也讓他的積分，從第八名晉身到第五名。下一站，九月六號，即將在陽光熱情的加州展開，看各國高手大展身手!
記者 涂恩晨 吳其昌 整理報導
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