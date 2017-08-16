最新消息，香港泛民主派十三名年輕成員，2014年因為反對新界東北開發案，強行闖立法會，遭到警方起訴，上訴庭昨天針對十三名被告，改判8個月到13個月徒刑。泛民主派痛批，這是港政假法治之名，行政治逼迫。另外，民主黨成員林子健日前自稱被中方擄走、毆打，整起事件有如羅生門，昨天凌晨，林子健遭到港警以誤導辦案為由，遭到拘捕。



==香港民主黨成員 林子健==

我會告訴你

這個 相信不是我

我也可對著鏡頭說

我沒有戴帽和你所說的口罩



林子健在上週五召開記者會，指稱他在旺角被中國不明人士擄走並毆打，引起社會嚴重關注。香港警方調閱監視器畫面，發現林子健涉嫌謊報並誤導警方，昨天凌晨將他逮捕訊問。警方發現林子健當時單獨一人行走，並沒有被人挾持的情事發生。不過林子健對媒體表示，警方調閱畫面中戴口罩和太陽眼鏡的人，根本不是他。









