哥倫比亞總統宣布 和平結束半世紀內戰公視 (2017-08-16 00:00)
哥倫比亞武裝革命部隊，去年和政府簽訂和平協議，並同意繳械。昨天，哥倫比亞總統正式宣布，長達半世紀的內戰和平結束。游擊隊將在九月成立政黨，融入民間生活，並且監督政府。
這是最後一個運載游擊隊武器的貨櫃，哥倫比亞總統正式宣告政府和游擊隊之間長達50年的內戰，和平結束。桑托斯總統說，在哥倫比亞198年的民主歷史中，從未有如此長年的衝突，他表示這是哥國一個歷史性的時刻。他象徵性地關上最後一個貨櫃門，準備把游擊隊武器運往它處銷毀。
==哥倫比亞總統 桑托斯==
現刻是雙方衝突的的最後一秒
隨著這批在貨櫃車中的繳械
雙方的衝突真正結束
1964年成立的哥國游擊隊，遵從馬克思列寧主義，要求土地改革。去年和政府談和簽訂協議。游擊隊領導人表示，游擊隊並不會在哥倫比亞消失，取而代之的將會是在九月一日上路的政黨，融入民間生活。
==哥倫比亞武裝革命部隊司令暨和平主談人 馬凱茲==
政黨名一定會是
哥倫比亞替代革命部隊
我們不想切斷往昔的奮鬥
我們會繼續是革命組織
我們會存於體系中
也會有反政府的聲音 清亮且正確
游擊隊繳出的武器，在聯合國組織的監管下，準備被銷毀。根據統計，游擊隊共繳出8,112支槍械以及一百三十萬個彈匣。這場內戰共造成25萬人死亡，六萬人失蹤，七百萬人流離失所。
記者 林建成 整理報導
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