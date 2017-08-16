昨天下午4點51分，全台各區無預警大停電，由於正值下班尖峰時間，除了造成交通大打結，政府機關、店家也都大受影響，台電證實因為中油人員操作不慎，導致桃園大潭電廠、6部機組跳脫，造成全台大停電，有668萬戶受到影響，一直到昨天晚間9點40分，才解除全台緊急分區輪流停電。



透過空拍畫面可以看到，整座城市半邊黑漆漆，昨天下午4點51分，桃園大潭電廠、六部機組跳脫，造成全台除了花蓮及台東外，其他地區都傳出無預警大停電。



==店家==

店家都跑出來看

（這樣有影響到)

（你們客人的狀況)當然有啊

剛剛客人進來 也都是摸黑



除了店家生意不能做，郵局、百貨公司，就連農委會、氣象局也等政府單位都遭殃。台電證實，因為大潭電廠6部機組跳脫，全台供電系統瞬間減少大約百分之十、電量大約420萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，導致必須全台緊急分區輪流停電，而原因就出在中油人員操作氣閥失誤。



==經濟部長 李世光==

中油公司桃園大潭計量站

在更換電源供應器的時候

操作人員動作錯誤

導致關斷閥啟動

使得供氣中斷



==大潭電廠廠長 郭天合==

這個一關閉之後供應大潭電廠

氣源的部分就沒有氣源

我六部機組就跳脫

跳脫之後會衍生

複合性的電力供電的問題



昨天受到影響的用戶，為電費單據上的Ａ組與Ｂ組用戶，共約668萬戶，另外，各地交通號誌也因為停電一團亂，碰到下班尖峰時段、馬路又一片黑漆漆，警方除了加派人力、在現場疏導，也緊急針對大路口、送發電機、維持電力跟號誌運作。



台鐵全台40個車站昨天陸續停電，所幸沒有影響行車狀況。而直到昨晚九點40分，大潭電廠等機組陸續恢復併聯發電，全台緊急分區輪流停電才正式解除。因為人為操作疏失，就導致空前的大跳電，全台措手不及，民怨四起。

綜合報導



