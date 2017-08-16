沼氣發電計價低 養豬戶稱被政府騙了公視 (2017-08-16 00:00)
鼓勵沼氣發電動能，政府今年將每度電提高至5元以上，在屏東被視為綠能養豬示範戶的蘇家兄弟，3年前就設置沼氣發電自用，今年他也想把電賣給台電，但能源局卻說，3年前設置，必須用當時的費率，讓養豬戶氣得說，政府騙人。
養豬廢水收集到池子裡，沼氣再收進集氣袋，進行燃燒發電，位在屏東縣長治鄉的蘇家兄弟，飼養2萬多頭豬，在3年前投入4千萬元，打造這套沼氣發電，是屏東的示範戶，最近還在擴增，但現在他們認為，被政府騙了。
==屏東養豬戶 蘇增==
跟我們用民國一百年的費率的話
對我們來講是不公平
而且這樣的話
變我們售電不划算的話
晚上有些機組都是要停機
因為我們電用不完
3年前蘇家投資沼氣發電，沒有跟台電串聯，也沒簽訂躉購合約，他們認為，今年要賣電，應該適用每度5元的新費率，政府要鼓勵設置，就不該刁難，只給舊費率2.8元，但能源局表示，因為政府有補助發電設備，因此每一年費率都是根據當年設置成本而定。
==經濟部能源局科長 顏為緒==
我們為什麼106年度的
費率比較高
是因為我們的分析報告裡面
成本的收集裡面
它的成本我們一直往上提了
能源局表示，今年的最高補助比例還是和3年前一樣，但沼氣發電設備變更，只好提高費率，對發電戶來說，回收率都是一樣的，不過養豬戶認為這樣賣錢不只賺不到錢，今年投資的新設備又該適用什麼費率，能源局還是要盡快釐清。
記者 王介村 許政俊 綜合報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【發現者】V8plus 前後1080P 雙SONY鏡頭(贈送16G記憶卡+三
- 【HEAD】Graphene Radical Pro Murray 選拍 230504用球
- ORIENT 東方錶 優雅復刻羅馬數字石英女錶-白x玫瑰金框/28mm
- HERMES 愛馬仕La Promenade du Matin圖騰Twilly絲巾/領結(
- ORIENT 羅馬雅仕簡約石英腕錶-金x咖啡/32mm
- 【東方不敗】B700 電動麻將桌(標準配備雙孔斜角USB手機充電
- GOLDEN-TIME-草原同樂會-200織紗精梳棉-薄被套床包組(雙人)
- Mio MiVue™ C330 測速 F1.8大光圈GPS雙預警行車記錄器[贈16
- 即期品《紅布朗》蔓越莓乾顆粒(200g/袋)X9袋
- 【ART64】情侶戒指 Star trails 軌跡戒 彗星 純銀對戒
美國正式對中國發起「301調查」【北京新浪網】
新聞分析：班農離職 美國主流媒體為何憂慮【北京新浪網】
億萬富豪伊坎宣布辭去特朗普特別顧問一職【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》