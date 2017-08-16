















鼓勵沼氣發電動能，政府今年將每度電提高至5元以上，在屏東被視為綠能養豬示範戶的蘇家兄弟，3年前就設置沼氣發電自用，今年他也想把電賣給台電，但能源局卻說，3年前設置，必須用當時的費率，讓養豬戶氣得說，政府騙人。養豬廢水收集到池子裡，沼氣再收進集氣袋，進行燃燒發電，位在屏東縣長治鄉的蘇家兄弟，飼養2萬多頭豬，在3年前投入4千萬元，打造這套沼氣發電，是屏東的示範戶，最近還在擴增，但現在他們認為，被政府騙了。==屏東養豬戶 蘇增==跟我們用民國一百年的費率的話對我們來講是不公平而且這樣的話變我們售電不划算的話晚上有些機組都是要停機因為我們電用不完3年前蘇家投資沼氣發電，沒有跟台電串聯，也沒簽訂躉購合約，他們認為，今年要賣電，應該適用每度5元的新費率，政府要鼓勵設置，就不該刁難，只給舊費率2.8元，但能源局表示，因為政府有補助發電設備，因此每一年費率都是根據當年設置成本而定。==經濟部能源局科長 顏為緒==我們為什麼106年度的費率比較高是因為我們的分析報告裡面成本的收集裡面它的成本我們一直往上提了能源局表示，今年的最高補助比例還是和3年前一樣，但沼氣發電設備變更，只好提高費率，對發電戶來說，回收率都是一樣的，不過養豬戶認為這樣賣錢不只賺不到錢，今年投資的新設備又該適用什麼費率，能源局還是要盡快釐清。記者 王介村 許政俊 綜合報導