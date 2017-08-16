















台電大潭電廠是北台灣最大單一電廠，原本規畫作為取代核四廠，可供應北台灣五分之三電力，但電力集中少數電廠，一遇到天災人禍，電發不出來，將導致全台陷入黑暗，這要思考大潭電廠6部機組15號傍晚大跳機，造成全台668萬戶大停電，近5小時才解除限電，創18年來最嚴重停電災情。==大潭電廠廠長 郭天合==中油所屬的系統編碼是2229跟2230兩個電動閥突然關閉造成大潭電廠的氣源無法供應以至於我六部機組全部跳脫初步了解是因為中油工作人員操作錯誤，造成系統出現異常訊號，造成電動閥關閉，導致供氣中斷，台電大潭廠區六部機組因此停擺，昨天中油天然氣計量站恢復供氣後，大潭電廠從昨晚至今天零時，相繼恢復啟動6部機組發電，至今天上午持續滿載發電。==大潭電廠課長 王建鎰==手搖桿的那個就是手動閥手搖桿旁邊有馬達的就是就是我們的馬達閥這次我們中油誤操作的就是我們馬達閥台電大潭電廠一年發電量大約288億度電，是北台灣最大單一電廠，原本規畫作為取代核四廠，而107年起，大潭電廠也將陸續再完成4部機組擴建，總發電量達740萬瓩，可供應北台灣五分之三電力，成為全台發電量最大電廠，但電力集中少數電廠，一遇到天災人禍，電發不出來，將導致全台陷入黑暗，也值得當局思考。記者 詹淑雲 桃園報導