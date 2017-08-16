台電大潭電廠 供應北台灣五分之三電力公視 (2017-08-16 00:00)
台電大潭電廠是北台灣最大單一電廠，原本規畫作為取代核四廠，可供應北台灣五分之三電力，但電力集中少數電廠，一遇到天災人禍，電發不出來，將導致全台陷入黑暗，這要思考
大潭電廠6部機組15號傍晚大跳機，造成全台668萬戶大停電，近5小時才解除限電，創18年來最嚴重停電災情。
==大潭電廠廠長 郭天合==
中油所屬的系統
編碼是2229跟2230
兩個電動閥突然關閉
造成大潭電廠的氣源無法供應
以至於我六部機組全部跳脫
初步了解是因為中油工作人員操作錯誤，造成系統出現異常訊號，造成電動閥關閉，導致供氣中斷，台電大潭廠區六部機組因此停擺，昨天中油天然氣計量站恢復供氣後，大潭電廠從昨晚至今天零時，相繼恢復啟動6部機組發電，至今天上午持續滿載發電。
==大潭電廠課長 王建鎰==
手搖桿的那個就是手動閥
手搖桿旁邊有馬達的
就是就是我們的馬達閥
這次我們中油誤操作的
就是我們馬達閥
台電大潭電廠一年發電量大約288億度電，是北台灣最大單一電廠，原本規畫作為取代核四廠，而107年起，大潭電廠也將陸續再完成4部機組擴建，總發電量達740萬瓩，可供應北台灣五分之三電力，成為全台發電量最大電廠，但電力集中少數電廠，一遇到天災人禍，電發不出來，將導致全台陷入黑暗，也值得當局思考。
記者 詹淑雲 桃園報導
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