全台大跳電 各地大廠.工業區損失仍統計中公視 (2017-08-16 00:00)
這次各地大廠、工業區都傳出損失，目前工業局還在統計。全球封測龍頭日月光在高雄的K21廠和K22廠昨天停電60分鐘，損失還在估計，中小企業批評政府承諾用電跳票，應該重啟核一、核二。
15號全台大跳電，全球封測龍頭日月光在高雄K21廠、K22廠停電60分鐘，在晚間8點10分恢復供電，所有設備恢復中，產線人員都在場外妥善安置，損失還在估計中。
==日月光人力資源處高雄廠公共關係部資深處長 李叔霞==
到今天早上八點半為止
我們機器的開機率
已經超過95% 另外的5%
就是比較不是平常
正常產出的機器設備
所以目前還是先讓營運
恢復到正常為首要的工作
而全台三大科學園區災情不算嚴重，竹科的台積電、聯電都表示生產正常，沒有停電或跳電，竹科竹南園區低電壓地區實施分區輪流停電，有部份廠商受到影響。蘋果概念股三巨頭之一的台積電，在竹科、中科和南科三基地生產正常；鴻海土城廠一度停電，之後恢復正常營運；南茂竹北二廠及南科廠生產線停擺，預計今天恢復，廣達林口研發總部一度停電；聲寶龜山廠暫時性停工，電力很快恢復。 而桃園的中壢、幼獅、富岡和永安等大型工業區，部份廠商生產線因為停電無法運作；雲林元長、斗六和離島等三個工業區，停電5到20分鐘；高雄加工區臨廣園區停電18分鐘、鳳山工業區停電40分鐘。突然的大停電，不只造成大廠損失，許多中小企業也是急得跳腳，痛批政府保證用電跳票，應該重啟核一、核二。
==中小企業總會理事長 林慧瑛==
是不是在過渡期的當中
重啟核一核二當作過度配套
那等到綠能都穩定後
再來無核家園
目前各個企業陸續恢復供電，損失還在估計，工業區的整體損失，工業局還在加速統計當中。
記者 林欣儀 彭耀祖 台北高雄綜合報導
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