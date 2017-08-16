















這次各地大廠、工業區都傳出損失，目前工業局還在統計。全球封測龍頭日月光在高雄的K21廠和K22廠昨天停電60分鐘，損失還在估計，中小企業批評政府承諾用電跳票，應該重啟核一、核二。15號全台大跳電，全球封測龍頭日月光在高雄K21廠、K22廠停電60分鐘，在晚間8點10分恢復供電，所有設備恢復中，產線人員都在場外妥善安置，損失還在估計中。==日月光人力資源處高雄廠公共關係部資深處長 李叔霞==到今天早上八點半為止我們機器的開機率已經超過95% 另外的5%就是比較不是平常正常產出的機器設備所以目前還是先讓營運恢復到正常為首要的工作而全台三大科學園區災情不算嚴重，竹科的台積電、聯電都表示生產正常，沒有停電或跳電，竹科竹南園區低電壓地區實施分區輪流停電，有部份廠商受到影響。蘋果概念股三巨頭之一的台積電，在竹科、中科和南科三基地生產正常；鴻海土城廠一度停電，之後恢復正常營運；南茂竹北二廠及南科廠生產線停擺，預計今天恢復，廣達林口研發總部一度停電；聲寶龜山廠暫時性停工，電力很快恢復。 而桃園的中壢、幼獅、富岡和永安等大型工業區，部份廠商生產線因為停電無法運作；雲林元長、斗六和離島等三個工業區，停電5到20分鐘；高雄加工區臨廣園區停電18分鐘、鳳山工業區停電40分鐘。突然的大停電，不只造成大廠損失，許多中小企業也是急得跳腳，痛批政府保證用電跳票，應該重啟核一、核二。==中小企業總會理事長 林慧瑛==是不是在過渡期的當中重啟核一核二當作過度配套那等到綠能都穩定後再來無核家園目前各個企業陸續恢復供電，損失還在估計，工業區的整體損失，工業局還在加速統計當中。記者 林欣儀 彭耀祖 台北高雄綜合報導