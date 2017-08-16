全台大跳電 中油包商人為操作失誤肇禍公視 (2017-08-16 00:00)
昨天下午史無前例全台大跳電，禍首直指中油人為操作失誤，整起事件是包商疏失，而中油員工也未盡現場督導之責，中油上午表示會負起完全的責任，也會對台電負起賠償支責。
深深一鞠躬表達最深的歉意，原本傳出中油誤關天然氣電動閥2分鐘，引發全台大跳電，但經過連夜調查後，原來整起事件並非「誤觸」，而是儀表設備商巨路公司在更換兩顆控制器電源供應器時，事前沒有先將自動模式轉換成手動，導致電腦自動控制系統發出異常訊號，電動閥自動關閉。
==中油董事長陳金德==
電源供應器是在控制系統裡面
所以一開始所謂誤觸是不正確的
沒有更換到手動
假設你這邊的操作
不管是什麼狀況程序
或者是說出了小問題
如果沒有這些問題
他仍然不會啟動關閉電動閥
但是當你出了問題的時候
這個自動控制系統誤判這個信號
就會把這個閥關掉
中油表示，整起事件雖是廠商操作疏失，但中油公司員工未盡現場督導之責，也沒有檢核設備商正確操作程序，導致供氣中斷，造成台電無法供電，中油會負起完全的責任，也會對台電負起賠償。
==中油董事長陳金德==
我跟總經理都是政務任命
他不會跟我請辭
我沒有權來對他的
這個(請辭)發表意見
是沒有這回事
公司的調查
會儘速調查懲處也會儘速來懲處
我相信在一個禮拜內會做出決定
中油強調，避免類似事件再發生，將檢討所有供氣系統、結構、潛在風險，改善所有供氣自動控制系統，同時檢討操作的標準作業程序，至於與承包商責任歸屬，後續再商討。
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