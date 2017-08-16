















昨天下午史無前例全台大跳電，禍首直指中油人為操作失誤，整起事件是包商疏失，而中油員工也未盡現場督導之責，中油上午表示會負起完全的責任，也會對台電負起賠償支責。深深一鞠躬表達最深的歉意，原本傳出中油誤關天然氣電動閥2分鐘，引發全台大跳電，但經過連夜調查後，原來整起事件並非「誤觸」，而是儀表設備商巨路公司在更換兩顆控制器電源供應器時，事前沒有先將自動模式轉換成手動，導致電腦自動控制系統發出異常訊號，電動閥自動關閉。==中油董事長陳金德==電源供應器是在控制系統裡面所以一開始所謂誤觸是不正確的沒有更換到手動假設你這邊的操作不管是什麼狀況程序或者是說出了小問題如果沒有這些問題他仍然不會啟動關閉電動閥但是當你出了問題的時候這個自動控制系統誤判這個信號就會把這個閥關掉中油表示，整起事件雖是廠商操作疏失，但中油公司員工未盡現場督導之責，也沒有檢核設備商正確操作程序，導致供氣中斷，造成台電無法供電，中油會負起完全的責任，也會對台電負起賠償。==中油董事長陳金德==我跟總經理都是政務任命他不會跟我請辭我沒有權來對他的這個(請辭)發表意見是沒有這回事公司的調查會儘速調查懲處也會儘速來懲處我相信在一個禮拜內會做出決定中油強調，避免類似事件再發生，將檢討所有供氣系統、結構、潛在風險，改善所有供氣自動控制系統，同時檢討操作的標準作業程序，至於與承包商責任歸屬，後續再商討。