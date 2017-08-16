全台大停電 產業界受衝擊程度不一公視 (2017-08-16 00:00)
昨天全台大停電，產業界受衝擊程度不一，企業生產損失正估算中，今早不少上市櫃企業陸續公告無重大影響，台股平盤上下狹幅震盪。
台股今天開低後走平，維持在平盤上下震盪，傳產股普遍優於科技股和金融股。台積電、大立光、鴻海、聯發科所幸未受停電衝擊，在平盤震盪，有分析師認為，消費性旺季，企業營運可望正向。
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