



昨天全台大停電，產業界受衝擊程度不一，企業生產損失正估算中，今早不少上市櫃企業陸續公告無重大影響，台股平盤上下狹幅震盪。





台股今天開低後走平，維持在平盤上下震盪，傳產股普遍優於科技股和金融股。台積電、大立光、鴻海、聯發科所幸未受停電衝擊，在平盤震盪，有分析師認為，消費性旺季，企業營運可望正向。





