高鐵免費上網 先開通各站.新竹以北路段公視 (2017-08-16 00:00)
台灣高鐵今天宣布，目前新竹以北高鐵沿線，也可以享有4G、Wi-Fi免費上網不中斷的服務，希望年底之前可以全線高速上網
時速達300公里以上的高鐵，雖然也宣稱行進中可以上網，但由於車行速度過快，網路常常斷斷續續，在iTaiwan的政策推動下，行政院科技會報、交通部、NCC及高鐵，上午共同宣布，在各家電信業者的協助下，年底前搭乘高鐵全程將可享有高速上網不中斷的免費服務。
==國家通訊傳播委員會副主委 翁柏宗==
高鐵有48座的隧道
在這個隧道裡面
4G的訊號都能涵蓋
這個是最困難的地方
而且因為要保持高鐵持續的營運
只能在高鐵每天收工之後
12點之後到隔天清晨的5點
這個期間來施工
==交通部次長 祁文中==
有iTaiwan的一個帳號
就在車站跟在搭乘高鐵
的過程當中
可以享受這樣的免費服務
現階段，旅客只要申請iTaiwan免費帳號，就可以在高鐵12個車站和新竹以北路段使用無線網路，繼台北捷運後，高鐵也宣誓年底前全線都可高速上網，未來也將擴及其它鐵公路系統。
==行政院科技會報辦公室執秘 郭耀煌==
每個人的接取頻寬
都可以到10M以上
未來在台鐵捷運還有公車
我們都希望能夠透過iTaiwan
一個帳號就可以上網
先前有民眾反應，iTaiwan免費帳號申請程序繁複，行政院科技會報強調，由於牽涉到資安，第一次申請需要民眾多些耐心，未來也會進行檢討，盡量簡化流程。
記者 陳姝君 陳立峰 台北報導。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- OPPO R11 5.5 吋4G/64G 雙鏡頭八核智慧型手機_LTE -送10000
- 【DKNY】LOGO PVC拉鍊長夾(卡其色)
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯彌勒翡翠項鍊(QW-10)
- 【MICHAEL KORS】晶鑽LOGO字母鑰匙圈吊飾(2款選)
- 瑞士原裝Swiss Diamond鑽石鑄造鍋
- 【買就送內鍋】TECO東元 11人份全不鏽鋼電鍋 YC1102CB
- 日本直人木業-Italy1個3抽1 個雙吊150CM 高衣櫃/衣櫥
- 【Emporio Armani】Classic 復刻計時時尚腕錶(AR1916)
- GOTO Aurora 陶瓷時尚腕錶-黑x玫/39mm
- ORIENT 晶鑽時尚腕錶-珍珠貝x半玫瑰金/20mm
美國正式對中國發起「301調查」【北京新浪網】
新聞分析：班農離職 美國主流媒體為何憂慮【北京新浪網】
億萬富豪伊坎宣布辭去特朗普特別顧問一職【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》