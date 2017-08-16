















台灣高鐵今天宣布，目前新竹以北高鐵沿線，也可以享有4G、Wi-Fi免費上網不中斷的服務，希望年底之前可以全線高速上網時速達300公里以上的高鐵，雖然也宣稱行進中可以上網，但由於車行速度過快，網路常常斷斷續續，在iTaiwan的政策推動下，行政院科技會報、交通部、NCC及高鐵，上午共同宣布，在各家電信業者的協助下，年底前搭乘高鐵全程將可享有高速上網不中斷的免費服務。==國家通訊傳播委員會副主委 翁柏宗==高鐵有48座的隧道在這個隧道裡面4G的訊號都能涵蓋這個是最困難的地方而且因為要保持高鐵持續的營運只能在高鐵每天收工之後12點之後到隔天清晨的5點這個期間來施工==交通部次長 祁文中==有iTaiwan的一個帳號就在車站跟在搭乘高鐵的過程當中可以享受這樣的免費服務現階段，旅客只要申請iTaiwan免費帳號，就可以在高鐵12個車站和新竹以北路段使用無線網路，繼台北捷運後，高鐵也宣誓年底前全線都可高速上網，未來也將擴及其它鐵公路系統。==行政院科技會報辦公室執秘 郭耀煌==每個人的接取頻寬都可以到10M以上未來在台鐵捷運還有公車我們都希望能夠透過iTaiwan一個帳號就可以上網先前有民眾反應，iTaiwan免費帳號申請程序繁複，行政院科技會報強調，由於牽涉到資安，第一次申請需要民眾多些耐心，未來也會進行檢討，盡量簡化流程。記者 陳姝君 陳立峰 台北報導。