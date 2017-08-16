反開發案闖立法會 港13泛民成員遭判刑公視 (2017-08-16 00:00)
香港民主黨成員林子健日前自稱被中方擄走、毆打，整起事件有如羅生門，後來林子健遭到港警以誤導辦案，遭到拘捕。
==香港民主黨成員 林子健==
我會告訴你
這個 相信不是我
我也可對著鏡頭說
我沒有戴帽和你所說的口罩
林子健在上週五召開記者會，指稱他在旺角被中國不明人士擄走並毆打，引起社會嚴重關注。香港警方調閱監視器畫面，認為林子健涉嫌謊報並誤導警方，將他逮補。警方發現林子健當時單獨一人行走，沒被人挾持。不過林子健對媒體表示，警方調閱畫面中戴口罩和墨鏡的人，不是他。
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