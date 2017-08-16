國防工業展 無人飛行載具科技成焦點公視 (2017-08-16 00:00)
台北國際航太暨國防工業展17號開幕，國軍再度展出各項新武器，其中大型無人機、增加掛載救生莢艙裝備，未來不排除可以掛載武器系統。另外還首度公布兼具飛彈與無人機功能的反輻射無人載具，它會自行追蹤雷達波，攻擊敵軍的軍艦與雷達站。
兩年一度的台北國際航太暨國防工業展，國防部再度展示騰雲無人飛行載具，不過這次在飛機腹部多出了一個救生莢艙，將可攜帶救生器材，空投到設定的地點進行救難，這也代表未來國軍可透過無人機上面、這個新的裝置投放炸彈或飛彈，不過中科院對此很低調。
==中科院副院長 馬萬鈞==
我們的酬載上更多樣化了
翅膀下面有我們的
多用途的救生莢艙
我們在上面不斷的在發展
它各種新的酬載
（會不會在未來跟這個)
（飛彈系統來做一個結合研發)
有這樣子的
如果有這樣子的成果的話
我們一定第一時間跟各位分享
但這次國防展最大的爆點則是另一種無人機，中科院首度對外公布的反輻射無人載具，放在騰雲無人飛行載具旁邊可以看的出來，機身並不大，不過它卻結合無人機和飛彈的功能，它發射升空後能追蹤敵人雷達波，一但發現敵人雷達站或是敵軍軍艦的搜尋電波，這枚無人機飛彈就能夠鎖定目標攻擊。
==中科院副院長 馬萬鈞==
無人機它滯空的時間會比較長
無人機的速度比較低
它滯空的時間比較長
那像這一類的武器系統的話
事實上有很多運用上的一些考量
也就是我們提供最大的
運用彈性給使用的軍種
中科院不願說明反輻射無人載具的最大航程，不過可以確定的是目前國際上有這項技術的國家，只有我國、以色列、與中國等等幾個國家而已。而且中國也才剛在7月30日解放軍建軍90周年慶祝活動時首度公布，中科院選在此時首度公開我國這項新武器，也反應出我國具有相當的軍事研發戰力。
記者 張志雄 陳信隆 台北報導
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TOMS】皮革編織懶人鞋-男款(10001223 COBWOVEN)
- SHEEN 優雅時尚太陽能經典小巧腕錶(SHE-4502SBG-4A)-粉/22m
- 石頭記 週年慶獨家-嬌豔石榴石925純銀套組
- ASSARI-柚藝實木雙人沙發
- 【LUOLAI】幻境雨林 26吋鋁框PC鏡面行李箱(多色任選)
- 【CHICHIAU 奇巧】16路AHD 720P數位高清遠端監控套組 含雙
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 BAOBAO幾何皮質霧面原木包(米灰)
- Disney迪士尼金飾 甜蜜美妮玻璃屋音樂盒立體金飾
- LUST生活寢具【英式藤花】100%純棉、雙人5尺精梳棉床包/枕
- ASSARI-感溫4D立體5cm乳膠三線獨立筒床墊(單大3.5尺)
不擠牙膏！英特爾確認9代酷睿用10nm+製程【北京新浪網】
兩年了Windows 10實測依然可以免費升級【北京新浪網】
《海賊王》875話情報 大媽受到攻擊，布琳又飆演技【北京新浪網】
運營商iPhone 8現已開啟預售？這速度也太快了【北京新浪網】