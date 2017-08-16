















台北國際航太暨國防工業展17號開幕，國軍再度展出各項新武器，其中大型無人機、增加掛載救生莢艙裝備，未來不排除可以掛載武器系統。另外還首度公布兼具飛彈與無人機功能的反輻射無人載具，它會自行追蹤雷達波，攻擊敵軍的軍艦與雷達站。兩年一度的台北國際航太暨國防工業展，國防部再度展示騰雲無人飛行載具，不過這次在飛機腹部多出了一個救生莢艙，將可攜帶救生器材，空投到設定的地點進行救難，這也代表未來國軍可透過無人機上面、這個新的裝置投放炸彈或飛彈，不過中科院對此很低調。==中科院副院長 馬萬鈞==我們的酬載上更多樣化了翅膀下面有我們的多用途的救生莢艙我們在上面不斷的在發展它各種新的酬載（會不會在未來跟這個)（飛彈系統來做一個結合研發)有這樣子的如果有這樣子的成果的話我們一定第一時間跟各位分享但這次國防展最大的爆點則是另一種無人機，中科院首度對外公布的反輻射無人載具，放在騰雲無人飛行載具旁邊可以看的出來，機身並不大，不過它卻結合無人機和飛彈的功能，它發射升空後能追蹤敵人雷達波，一但發現敵人雷達站或是敵軍軍艦的搜尋電波，這枚無人機飛彈就能夠鎖定目標攻擊。==中科院副院長 馬萬鈞==無人機它滯空的時間會比較長無人機的速度比較低它滯空的時間比較長那像這一類的武器系統的話事實上有很多運用上的一些考量也就是我們提供最大的運用彈性給使用的軍種中科院不願說明反輻射無人載具的最大航程，不過可以確定的是目前國際上有這項技術的國家，只有我國、以色列、與中國等等幾個國家而已。而且中國也才剛在7月30日解放軍建軍90周年慶祝活動時首度公布，中科院選在此時首度公開我國這項新武器，也反應出我國具有相當的軍事研發戰力。記者 張志雄 陳信隆 台北報導