

在地中海國際公海範圍，進行難民人道救援的西班牙非政府組織船隻，15號遭到利比亞海岸巡防隊威脅。由於安全亮紅燈，「無國界醫生」、「拯救兒童」等團體，相繼宣布暫停在地中海的救援行動。



西班牙非政府組織「主動張開手臂」的人道救援船，15號在地中海國際公海海域，遭到利比亞海岸巡防隊的安全威脅，下令他們聽從指揮把船駛向的黎波里，否則就將把他們當做鎖定攻擊的目標。



==利比亞海岸防衛隊員==

如果你不遵照指示我們將鎖定你

我已經警告過你了

利比亞政府警告過你

但你不聽 這是你的問題



人道救援船最後跟隨利比亞海岸巡防隊船艦航行了一小時又四十分鐘，最後被下令要他們「往北前進」再也不要回頭。



過去四年以來有將近六十萬難民，經由地中海抵達義大利，其中多數來自局勢混亂的利比亞，橫渡這片海域的過程有超過一萬三千人死亡，今年以來人道救援船在海上救起的人數越來越多，超過了總救援人數的三分之一，而三年前還不到一個百分點。引起義大利政府的不快，指控有NGO和人蛇掛勾，這個月開始義國在利比亞海域對其海巡隊提供技術與運作方面的協助，希望從利比亞海岸阻絕難民潮。



利比亞海巡隊發布了禁令，禁止外國船隻進入利比亞水域，八號曾對一艘無視禁令的NGO船隻鳴槍示警。在安全無法獲得保障的情況下，「無國界醫生」、「拯救兒童」與「海洋之眼」等團體，宣佈暫停在地中海的救援行動。



==德國非政府組織海洋之眼發言人 巴斯切烏爾==

我們擔心這會發生

也許不是那片海域(利比亞區)

因為利比亞海巡隊在義大利的援助下

救起了許多難民船並將他們送回利比亞

當然他們會面臨其它的危險

由於我們不在那裡 他們會死



王蕙文 報導



