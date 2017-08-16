因應北韓情勢 "美日2+2"會談17日展開公視 (2017-08-16 00:00)
為了應對北韓威脅，日本安倍首相與美國總統川普，15號進行了電話會談，雙方也將在17號於美國華府，進行川普任內第一次"美日2+2"外交、國防會談，屆時除了談論北韓問題，也將對中國海軍活動，交換意見。
北韓日前放話要以飛彈攻擊關島周邊海域，日本首相"安倍晉三"與美國總統"川普"，15號上午再度舉行電話會談，短短30分鐘內，雙方同意當前最重要的，是要制止北韓行動。
==日本首相 安倍晉三(8.15)==
我們對川普總統承諾保護
同盟國安全一事 給予高度評價
在美日 美日韓緊密合作
以及中俄等國際社會的協助下
我們一致同意目前最重要的
是確保北韓不會再發射飛彈
為了討論進一步對北韓施壓，防衛大臣"小野寺五典"，跟外務大臣"河野太郎"，16號上午啟程前往美國，將於日本時間17號晚間，在華盛頓與美國國防部長"馬提斯"和國務卿"提勒森"，舉行"美日2+2"外交、國防會談。
預計會議將以北韓飛彈攻擊問題為主，進行討論。日媒NHK報導，雙方將討論，與中俄等國際社會，擴大對北韓遏制力的具體方針。日本屆時將會向美國確認，能持續提供足以保護日本的"核傘"。此外，對於中國在東海南海的活動，也會列入會談內容。
這也是川普總統上任後，美日雙方首次舉行的2+2會談，會議過後，兩國將會發表聯合文書與聲明，明確記載美國對同盟國、日本的防衛決心。
記者 陳詩童 報導
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