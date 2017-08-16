

被美國總統川普形容為「災難」的北美自由貿易協定，美東時間16號在華府重啟協商。談判三方美、加、墨，將重新審視已經施行23年的自貿協定，希望更符合當前的貿易環境跟條件。美國則希望，把川普美國優先的政策主軸帶入。



美國、墨西哥、加拿大三國談判代表，16號在華府針對已經有23年歷史的北美自由貿易協定，重啟協商，希望在年底之前透過七到九回合的談判，修改部份協定。美國總統川普競選時承諾廢除NAFTA，但上任後出現髮夾彎，同意重新協商。



北美自由貿易協定簽定之後，三國之間的貿易額，從近3400億美元成長到現在兩兆美元，墨西哥受惠良多出口量增加四倍，川普不滿美墨之間高達640億美元的貿易逆差，希望縮小。另外這項協定也被認為造成美國製造業，流失五百萬個工作。



==蒙特雷科技大學教授 斯凱蒂諾==

真的沒有太多爭議點

顯然川普最在意的是縮小貿易逆差

這很蠢沒有任何條約跟這點相關



其它關鍵議題，還有汽車原產地規則，川普政府希望提高汽車零件在美國生產的比例。從現在的6成三左右，提高到7成或八成。移民問題，川普要限縮，墨西哥則希望放寬勞工自由流動。另外就是原本19條的國際糾紛解決機制，川普想要廢除有關非法補貼和傾銷的爭議解決機制，加拿大堅持保留。



==加拿大外長 方惠蘭==

我們的目標很清楚

就是強化北美自由貿易協定

創造就業與經濟成長的機能

消除繁文縟節增進法規協調

以及捍衛NFATA中攸關國家利益的元素



加拿大還希望討論提高勞工標準，環保、性別平等，原住民權利等問題。由於在協定生效時，電子商務還沒有誕生，但現在電子商務已經是重要的商業模式。因此建立電子商務規則也應該是這次協商重點。



記者 陳秋玫 報導



