

德國第二大航空公司、柏林航空15號宣布，不堪多年虧損，已經正式聲請破產。義大利航空5月份才宣布破產，這是短短幾個月來，第2家破產的歐洲大型航空公司。



由於最大金主阿提哈德航空，拒絕再提供財務支援，1978年成立的德國第二大航空公司，柏林航空，資金斷炊銀根被抽，15號正式向柏林地方法院申請啟動破產程序，並與德國龍頭漢莎航空展開業務轉售談判。



==德國交通部長 亞歷山大==

轉售談判，尤其是跟漢莎航空的談判已經取得進展，我們相信這些談判將會在一段合理的時間內就會有結果。



距離德國大選只剩下六個星期，柏林航空此時宣布破產，對民調下滑的總理梅克爾而言無疑又是一大利空，德國聯邦政府立刻宣布，對柏林航空提供折合超過54億台幣的過橋貸款，希望協助柏林航空，撐過暑假的旅遊旺季，至少要營運到11月。



==德國經濟部長 布莉吉特==

有了這筆過橋貸款，我們確保柏林航空能在未來幾個月內繼續營運。



總部位於阿布達比的阿提哈德航空，2012年收購柏林航空29%股權，來拓展自身航空版圖。但柏林航空過去6年多，累計虧損已超過約973.1億台幣，該公司今年4月又向阿提哈德航空融資約90億台幣，加上阿提哈德航空還金援義大利國營的義大利航空，但義大利航空依舊無法轉虧為盈，阿提哈德航空自己也虧損約566.9億台幣，蠟燭無法兩頭燒，義大利航空5月份宣布破產，柏林航空步上後塵，成為這3個月來，第二家宣布破產的歐洲航空公司。



記者 靳元慶 報導



