印度.尼泊爾.孟加拉洪水肆虐 逾200人喪生公視 (2017-08-16 00:00)
南亞雨季連日降雨，已經在印度、尼泊爾和孟加拉帶來嚴重水患。三個國家超過221人死亡，150多萬人無家可歸，失蹤人數無法估計。尼泊爾政府因為由中央統籌分配救災資源，引發民眾批評，因應災害速度過於緩慢。
民眾泡在水裡接力傳遞繩子，希望趕快將受困深水區的人救出來。印度東部的比哈爾邦連下三天豪大雨，結果各地積水成災，偏遠地區的民宅和農地幾乎無一倖免。災情遍及比哈爾邦、阿薩姆和西孟加拉，除了死傷消息不斷增加，阿薩姆的臨時收容所民眾人數超過20萬。當地每逢雨季必淹，民眾也抱怨救災物資遲遲不來。
==印度民眾==
我從沒看過這麼嚴重的水災
去年我們有拿到物資
那是給大家的
今年卻甚麼都沒有
我們很辛苦
暴雨也讓河川氾濫成災，道路和鐵軌都泡在水裡，鐵路交通完全中斷，同樣的情況也發生在孟加拉。
孟加拉氣象單位監測到全國18條河川水位達到警戒範圍，並警告民眾盡快遷移到安全地區。孟加拉政府出動軍隊協助救災，在各地成立約1200個臨時收容所。不過災民人數實在太多，很多家庭暫時住在鐵軌周圍。部分地區的水淹到半個人的身高，對於環境衛生與民眾健康造成極大的威脅。
尼泊爾的災情一樣慘重，除了稻作和其他農作物的損失，許多房屋受損坍塌，但救援物資遲遲沒到，民眾只能在路邊搭起帳棚。
氣象單位預告，南亞地區未來幾天還會再下雨，恐怕會耽誤救災工作。
記者 張淑芬 報導
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