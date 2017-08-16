

目前正值南亞的雨季，印度、尼泊爾和孟加拉有嚴重的水災, 超過兩百人死亡，150多萬人無家可歸，而尼泊爾救災資源由中央統籌分配，民眾批評因應太慢。



民眾泡在水裡接力傳遞繩子，希望趕快將受困深水區的人救出來。印度東部的比哈爾邦連下三天豪大雨，結果各地積水成災，偏遠地區的民宅和農地幾乎無一倖免。災情遍及比哈爾邦、阿薩姆和西孟加拉，除了死傷消息不斷增加，阿薩姆的臨時收容所民眾人數超過20萬。當地每逢雨季必淹，民眾也抱怨救災物資遲遲不來。



==印度民眾==

我從沒看過這麼嚴重的水災

去年我們有拿到物資

那是給大家的

今年卻甚麼都沒有

我們很辛苦



暴雨也讓河川氾濫成災，道路和鐵軌都泡在水裡，鐵路交通完全中斷，同樣的情況也發生在孟加拉。



孟加拉氣象單位監測到全國18條河川水位達到警戒範圍，並警告民眾盡快遷移到安全地區。孟加拉政府出動軍隊協助救災，在各地成立約1200個臨時收容所。不過災民人數實在太多，很多家庭暫時住在鐵軌周圍。部分地區的水淹到半個人的身高，對於環境衛生與民眾健康造成極大的威脅。



尼泊爾的災情一樣慘重，除了稻作和其他農作物的損失，許多房屋受損坍塌，但救援物資遲遲沒到，民眾只能在路邊搭起帳棚。



氣象單位預告，南亞地區未來幾天還會再下雨，恐怕會耽誤救災工作。



記者 張淑芬 報導





