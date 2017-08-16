

昨天台灣大停電，也受到國外媒體關心，除報導蔡英文總統道歉，經濟部長請辭外，也關注台灣重要的科技業產能是否受影響，以及非核家園政策。



==日本放送協會NHK新聞主播==

台灣全境將近半數

共668萬戶受停電波及

相關(經濟)部長負起責任請辭



日本NHK16號晨間新聞報導了台灣前晚大停電，經濟部長請辭的消息。報導指出台灣當局表示，高科技業密集的中部地區影響不大，但在地媒體認為如此大規模斷電很不尋常，台電則說正在調查天然氣供應中斷導致停電的詳細原因。



彭博社報導，在連日高溫，颱風損壞基礎建設，加上蔡英文政府去核政策等多重因素影響下，八月以來全台供電吃緊，已經多次亮紅燈，加上全台第二大的大潭電廠，15號天然氣供應切斷，引發了大範圍停電的嚴重後果。



台灣是高科技生產重鎮，外媒聚焦無預警跳電是否影響科技園區24小時生產線。投資人最關注的半導體龍頭，蘋果供應鏈要角台積電不受影響，聯電和碩等大廠也安然度過，世界先進生產線已經重啟，南茂損失還在估算中，股價下挫2%。



穩定的水電是高科技業生產線所必須，彭博社認為，這類突發狀況形成變數，投資人應該擔心。也分析蔡英文的2025非核家園計畫，既要棄核又要減少燃煤，改以五成天然氣跟綠能替代需求，但天然氣發電機組興建進度年年延遲，能否如期完成政策，還得先看能不能挺過這個夏天。



記者 施慧中 報導





