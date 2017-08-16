8月16日，2017年中國足協杯打響了八強賽的首回合比賽，廣州恆大隊客場對陣上海上港隊，結果恆大隊在1-0領先的情況下，被對手扳平比分，並且在最後傷停補時的時候反超比分，最終1-2不敵對手。

本場比賽，為恆大隊率先進球的是老將劉健，賽后談到這場比賽，劉健在接受採訪時說到：剛開始我們踢得還比較順，下半場的時候可能多少有點被動，在最後時刻丟球吧，可能精力上還是有點不集中，我關定位球防守上出現了一點問題吧，有點遺憾，但是這畢竟只是上半場嘛，我們還有下半場回到廣州的比賽，我們儘力打好吧，爭取晉級到決賽。

本場比賽，恆大隊進行了人員輪換，對此劉健也表示：可能考慮到一周三賽吧，然後後面還有聯賽和亞冠，主教練也是在人員上進行了一些輪換吧，我們這個球隊也沒有什麼主力和替補之分吧，能力都是一樣的，所以說我們上來還是按照教練的部署吧，能夠取得客場進球肯定是更好一些，但是我覺得還是有點遺憾吧，多多少少有點遺憾，因為1-1的比分更合理一點。

如同之前打富力一樣，恆大又一次在首回合落後，對於第二回合的比賽有什麼期待，對此劉健信心十足地表示：我們肯定有信心吧，我們非常有信心，在主場能打回來，然後晉級。（於靜）