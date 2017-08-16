日期:8月16日晚，2017斯諾克中國錦標賽首日的比賽結束，中國龍丁俊暉在延時資格賽中5-1輕鬆戰勝同胞牛壯晉級正賽，而同時進行比賽的巫師約翰-希金斯也表現神勇，5-0速勝中國小將呂昊天闖入正賽首輪。

簡短的開幕儀式過後，晚間時段的比賽在七點四十五分開始。丁俊暉在資格賽與牛壯上演中國德比戰，第一局牛壯開球，牛壯先獲上手機會，但僅打了一套紅藍組合就在進攻時出現簡單球失誤送上機會，丁俊暉接手后拿下23分也出現進攻失誤，牛壯再次上手打出單桿61分，但打丟了超分的紅球，丁俊暉嘗試遠台組合球進攻不料目標球停在了袋口，牛壯將球打進完成超分，丁俊暉在綵球階段成功的利用黃球做成四桿斯諾克令對手送來12分，但牛壯一桿遠台運氣球將黃球打進中袋隨後清彩，戲劇性的贏下了首局。

第二局丁俊暉在開局階段通過一桿精準的遠台進攻上手先得到6分，之後的防守戰中牛壯將一顆紅球撞到了底袋口，丁俊暉再次上手但僅得4分就在使用架桿進攻時出現失誤，所幸沒有漏球，此後丁俊暉在防守中佔據主動，牛壯兩次犯規都沒有留下機會，在丁俊暉的一次遠台進攻嘗試失手后牛壯通過遠台進攻上手，得到16分后失誤送大禮，丁俊暉單桿81分將比分扳成1-1平。第三局丁俊暉率先上手，拿到20分后大角度薄球進攻母球失控摔入中袋，此後丁俊暉多次草率的回球送出機會，牛壯幾次上手都沒能延續得分，打成21-36時牛壯將一顆紅球打到了袋口，丁俊暉獲絕佳上手機會，儘管丁俊暉也因失誤中斷兩次，但還是清彩至粉球以70-43將比分改寫成了2-1。

第四局開局階段防守中丁俊暉兩次薄球失誤沒有碰到球送出8分，但牛壯沒能把握住機會，丁俊暉通過一桿中袋的薄球進攻上手得到36分，中袋的薄球偏出留給對手上手機會，牛壯僅得8分就打丟藍球中斷了進攻，兩桿防守后丁俊暉再次上手得到33分完成超分，比分來到了3-1。第五局牛壯開球失誤母球直接摔袋，丁俊暉在開球區長台推入紅球底袋並走到黑球位直接入局，但得到40分時進攻咖啡球偏差較大中斷了得分，牛壯回球質量不高，丁俊暉遠台進攻再次上手得到16分，此後的一桿中台薄球進攻偏出給了對手上手機會，牛壯清光紅球得到36分，但綵球階段打綠球時母球摔袋斷送了逆轉好局，丁俊暉67-36將比分擴大到4-1，拿到了賽點。

第六局丁俊暉開球後母球落位不佳，牛壯遠台進攻紅球底袋偏出后留下底庫附近紅球上手機會，丁俊暉單桿44分後轉入防守，牛壯將一顆紅球打到了袋口附近，丁俊暉回球漏遠台機會，牛壯沒能把握住機會反送大禮，丁俊暉再次上手得到30分完成超分，總比分5-1輕鬆晉級正賽。

同時進行的另一場資格賽中國小將呂昊天遭遇四次世錦賽冠軍約翰-希金斯，整場比賽希金斯完全掌控著局面，呂昊天連丟五局輸掉了比賽，五局的總得分只有9分，其中兩局遭零封，希金斯 手感火熱連續五局單桿制勝，除第二局打出的單桿129分外其餘四局全部是單桿60+，呂昊天遇到這樣的巫師，0-5輸掉比賽實屬無奈。另外一場同時結束的正賽首輪的比賽情況，英格蘭老將麥克-鄧恩5-1輕取實力不俗的喬-佩里，前兩局雙方各勝一局后鄧恩連下四城結束比賽，全場比賽鄧恩打出三桿60+，而佩里沒能打出單桿制勝。（曳影）