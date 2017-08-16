廣州恆大客場1-2不敵上海上港，這個比分看似正常，但如果看了雙方的陣容和比賽過程之後就會發現，上海上港贏得遠沒有那麼容易。

在足協杯半決賽之前，恆大主帥斯科拉里就在發佈會上透露，對陣上港的比賽他將進行大面積的輪換。當比賽首發名單出來之後也的確如此，像本場比賽首發的劉殿座、陳澤鵬、張成林、榮昊、徐新、廖力生、金英權、穆里奇等都不能說是主力，而馮瀟霆、張琳芃、鄭智、高拉特等都在看台上觀看比賽。再看上港一邊，胡爾克、奧斯卡、武磊等悉數登場，全主力陣容在主場迎戰恆大。

從首發來看，很多球迷相信上港能在主場戰勝，甚至輕取恆大，不過比賽一開始並沒有朝著這個方向發展。上半場19分鐘，劉健就利用角球機會幫助恆大取得領先。直到比賽下半場，上港才由艾哈邁多夫將比分扳平。直到大家都以為本場比賽要平局收場的時候，補時階段賀慣的進球，終於讓上港在主場艱難的拿下了恆大。

雖然上港主場戰勝恆大，但給了對方一個客場進球對他們來說非常不利。而對於恆大來說，替補出戰能與上港打成這個比分，相信斯科拉里應該可以滿意，並且也為接下來雙方亞冠兩回合的較量奠定了心理優勢。

（AMY）