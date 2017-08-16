日期:8月16日19：35，足協杯半決賽一場焦點戰在上海體育場打響，上海上港坐鎮主場2-1逆轉戰勝廣州恆大淘寶。央視體育對比賽進行了直播。評論員賀煒和嘉賓徐陽對比賽進行了精彩點評。二位解說認為，恆大輪換后打法更加務實了，完全換了打法，但到了下半場卻難抵上港的強攻。對於賀慣補時破門，徐陽直言是將功補過，彌補了上半場盯人不緊造成失球的過錯。

談保利尼奧離隊黃博文受傷——

賀煒：一天之內失去保利尼奧和黃博文，這對於任何一傢俱樂部來說都是致命的消息，希望保利尼奧能夠在西甲過得愉快，也希望黃博文能夠儘快恢復。

徐陽：談到保利尼奧的離開，斯科拉里現在是笑容滿面，但是談到保利尼奧的時候，也是眼淚圍著眼圈。

賀煒：當然，我們也必須得承認，沒有斯科拉里保利尼奧也不可能來到恆大，這兩個賽季保利尼奧幫助恆大奪得那麼多冠軍和在球迷心中留下美好瞬間，有這些就足夠了。

談劉健利用角球破門——

賀煒：張成林和劉健在角球開出之前竊竊私語一番，沒想到真的交代好了跑位和路線，小小的謀划收到了效果。

談雙方開場后場面——

徐陽：感覺上港隊進攻的線路不是特別清晰。廣州恆大的戰術目的更強。

賀煒：今天雙方火藥味還是挺濃的，幾個巴西人各為其主。

談恆大打法——

賀煒：今天恆大完全換了一套拳法，跟以往的控制完全不同，中路主動往回收，利用阿蘭和穆里奇的速度。而上海上港的速度完全沒打起來。

談奧斯卡起球呂文君頭槌中柱——

徐陽：這一下奧斯卡傳的好，傳的漂亮，呂文君頂的也不錯，頭槌控制的已經非常好了，運氣有點差一些。

總結上半場比賽——

賀煒：兩支球隊以前盡顯主力的時候打的都是不相上下，而在恆大輪換后，全主力出戰的上港隊反而打的沒有以前面對恆大那麼突出，恆大在失去那麼多主力后反而變得更加務實了，不打控制了，主動回收防守。

徐陽：恆大這些球員雖然平時打的比賽不多，但戰術思想非常明確，就是以防守位置，利用阿蘭、穆里奇和於漢超的速度，而且恆大球員心態非常平穩，很多球員的臉上總是有笑容，這就讓上港打的非常著急了，而且恆大的兩個反擊點非常明確，就是穆里奇和阿蘭，對於上港來說，主要的問題就是沒有速度，同時打的不夠興奮，中前場逼搶做的也不夠。兩支球隊或多或少可能都心有旁騖，想著周末還有聯賽，不敢發力。

談斯科拉里輪換——

賀煒：對於斯科拉里來說也有收穫，以前患得患失，這個放不下那個放不下，現在沒有主力后，反而一身輕鬆，換了種活法，反而活的還不錯。

談艾哈邁多夫扳平比分——

賀煒：這段時間恆大防守退的太深了，本身就岌岌可危了，下半場開場之後，一個是上港加強了進攻，但這個階段有點太靠後了。

徐陽：現在上港隊節奏提起來了，比上半場明顯提起來了。

談雙方90分鐘內1-1平方——

徐陽：這個比分博阿斯是不滿意的，但斯科拉里是完全能夠接受的。

賀煒：的確能接受，有客場進球，而且還是平局，在大範圍輪換的情況下。

談賀慣補時取得進球——

賀煒：中後衛賀慣的身旁突然沒了防守球員，這麼近的距離門將根本沒有辦法。不過這個進球首先不越位，幾乎是前面很長一段時間上海上港壓迫性進攻累積的效果，恆大在防守中已經傾盡了全力。恆大這套輪換陣容來看，與上港的主力還是存在差距的，尤其是到下半場上港加強進攻的情況下。

徐陽：上半場比賽劉健的進球就是賀慣沒盯住，所以這個球賀慣頂進也算是將功補過了。

（旺旺）