日期:8月16日，2017賽季足協杯半決賽首回合，上海上港主場迎戰廣州恆大。最終，憑藉著艾哈邁多夫下半場的推射建功和賀慣的補時救主，上港主場2-1戰平恆大，雙紅會第三戰以上港的勝利而告終。可以說，2-1的比分讓雙發第二回合的交戰更加懸念重生。

保利尼奧遠走巴薩、黃博文賽季報銷，最近陷入困境的恆大隊本場以哀兵姿態出征上海，主帥斯科拉里也兌現了要進行大幅度輪換的說法，相比上周與建業的聯賽，本場首發11人僅延用了阿蘭一人。而反觀上港方面，可謂精銳盡出，幾乎派出了現有能出場的最強陣容。

雙方上半場比賽，以替補陣容出戰的恆大早早佔得優勢，劉健第19分鐘破門，給主場作戰的上港帶來了巨大的緊迫感。隨後的比賽中，急於扳平比分的上港球員，紛紛出現單打獨鬥的情況，胡爾克和奧斯卡往往會陷入3個人乃至4個人的防守包圍當中。而恆大在防守端，很好的切斷了兩位巴西人的聯線，遠射似乎成為上半場上港的主要進攻手段。

下半場，卷土再來的上港依舊持續著瘋狂的進攻。終於在第54分鐘，上港的進球收到成效，胡爾克的突破傳中，導致劉殿座撲救不遠，埋伏在禁區內的艾哈邁多夫跟上推射，將場上比分扳平。而在隨後的比賽中，立柱則成為了場上的焦點，雙方均有多次射門擊中立柱。比賽的高潮在最後階段出現，上港獲得前場自由球機會，胡爾克將球開至禁區後點，賀慣魚躍沖頂將比分反超，2-1！

三條戰線均保持著直接競爭關係，本賽季的中國足球格局，似乎成為了上港與恆大之間的「二人轉」。超級球星、優秀的教練團隊和執教理念和出色的本土球員，這兩支球隊身上有著太多值得關注的熱點，他們間的每一次碰撞，必將成為矚目的焦點。雙紅會第三戰，以上港的勝利收場，但2-1的比分不能確保上港晉級，也不能意味著恆大的出局，這是一個可以讓次回合產生更多變數的比分，所以，我們有理由更加期待雙紅會在足協杯賽場上的第二回較量。（新體）