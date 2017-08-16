日前，第17屆世界警察和消防員運動會正在美國洛杉磯舉行。中國大陸代表團在此次運動會上表現優異，截至當地時間13日，已經斬獲31枚金牌、27枚銀牌、19枚銅牌。而在7日舉行的開幕式上還發生了令人感動的一幕。

據@平安成都介紹，在當地時間7日下午舉行的開幕式上，當各國各地區運動員代表入場時，中國香港警察代表團本來是走在中國大陸警察代表團前面的。忽然，一位香港警察回過頭來講：「你們拿著國旗，你們走前面吧！」

中國代表團入場

中國香港代表團入場（圖自中新網）

這一個小細節，讓不少網友都很感動。

賽場下，香港內地代表團也進行了深入交流，結下了深厚的情誼。

（觀察者網）