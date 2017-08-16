台灣癌症基金會推動「銀髮南鄉 就醫無礙」就醫交通補助方案，針對符合60歲以上、住家距醫療院所10公里以上、每月回診至少一次、經濟弱勢等條件的癌症患者補助部分費用，讓治療之路不再遙遠。中央社記者陳偉婷攝 106年8月16日