高雄市立聯合醫院歡慶38週年中央社 (2017-08-16 20:50)
高雄市立聯合醫院16日舉辦38週年院慶活動，院長賴文德（中）與歷任院長合切蛋糕同慶，高雄市衛生局長黃志中（右2）也到場祝賀。中央社記者程啟峰高雄攝 106年8月16日
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