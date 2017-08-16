杭州張小姐 買兩本台灣書中央社 (2017-08-16 20:50)
23歲的張小姐（圖）16日特別從杭州趕來上海書展，並買了「最受歡迎年菜排行榜」、「可愛勾織小物創意集」兩本台灣圖書。中央社記者陳家倫上海攝 106年8月16日
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上一則：台版書前進上海書展 場布變低調
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