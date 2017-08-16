19大即將召開 上海書展展習近平著作中央社 (2017-08-16 20:50)
中國共產黨第19次全國代表大會即將於秋季召開，2017 年上海書展會場展出中共總書記習近平相關著作，充滿濃濃政治味。中央社記者陳家倫上海攝 106年8月16日
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上一則：台版書前進上海書展 場布變低調
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