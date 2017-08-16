台版書前進上海書展 場布變低調中央社 (2017-08-16 20:50)
上海書展16日登場，台灣圖書也參展，但場布相較以往變得低調，攤位上的海報都沒有出現台灣字樣，而是用台版書、繁體中文書取代，但買氣還是不錯。中央社記者陳家倫上海攝 106年8月16日
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