（中央社記者趙麗妍台中16日電）83歲陳老先生誤以為疝氣手術得切除陰囊，諱疾忌醫，以致近100公分的腸子掉進陰囊腫成哈密瓜大小，就醫後，經醫生手術將腸子推回腹腔，也不用切除陰囊，老翁終於擺脫不適感。



台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯今天表示，陳翁疝氣史長達10餘年，家人勸他就醫，他總是不肯，原來老先生誤以為疝氣手術等於切除陰囊。



高國堯指出，陳翁因諱疾忌醫，掉進陰囊的腸子愈多、愈深，便祕問題愈嚴重，他又聽信賣藥頻道跟電台偏方，藉青草茶改善便祕、增強體力排毒，還請中藥行抓藥治疝氣，每月花費上萬元，疝氣沒好還長出一身疹子，硬說是排毒。



今年5月，陳翁站不起來也吃不下，7天未解便，家人帶他就醫，經電腦斷層檢查確認是疝氣，發現約100公分的腸子全擠進左邊陰囊，腫成18公分大的哈密瓜形狀，睪丸不知道被擠到哪裡去。



醫師安排手術，但術前抽血檢查卻發現陳翁腎臟功能問題很嚴重，病情已進展為慢性腎衰竭，經洗腎月餘，腎臟功能改善後順利開刀。



陳翁因長期服用偏方造成腎臟及心臟功能受損，不適合全身麻醉，只能用傳統從腹股溝切開的手術方式，術中將腸子復位後，再用人工網膜做無張力修補，開刀住院4天出院，腸子都推回腹腔也沒切除陰囊。



高國堯表示，疝氣通稱「墜腸」，不論幼兒、年輕人、老年人都可能發生。年輕人可能是腹腔通道先天性閉鎖不全，隨年紀增大還是沒關好，腸子就可能從裂縫跑出來；年長者屬功能退化，腹壁變薄，咳嗽、大便，甚至拉單槓出力，有時也會導致通道裂開，造成腹股溝疝氣。



高國堯指出，男女罹患疝氣比例為10：1，手術是治癒疝氣的唯一方法，但如果不處理，等腸子推不回去，掉在裡面愈來愈腫，一旦壓力愈高，血液循環出現問題，就有可能造成腸壞死的急症手術，缺血、破裂演變成有致命危機的腹膜炎。1060816