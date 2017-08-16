首都飯店感恩八周年輕食吧午晚同價260元、輕奢主餐200元起！大成報 (2017-08-16 18:23)
星級飯店午晚輕食吧260元 揭餐飲新食機
台北市星級首都大飯店，一樓西餐廳首都牛排館擁有高雅麗緻、挑高舒適的用餐空間，彷彿置身歐洲華麗殿堂般的貴族饗宴，多年來提供豐富多元餐飲內容，成為不少民眾固定聚餐絕佳場所。近期餐廳大舉推出全新服務，自助午晚餐「輕食吧」每人260元，餐檯調整供應較受青睞之菜色，包含熱菜時蔬四道、「煙燻香橙鴨胸、鮭魚、貴妃鮑、菌菇時蔬」等沙拉冷盤四至六款，時令鮮水果、巧達濃湯、排骨雞湯等二至四道，以及每日甜湯、冰品、咖啡果汁等自助美饌佳餚，讓民眾輕鬆品嘗美食，更享尊榮般美味旅程。(自助餐菜色依時節彈性調整)
小資輕奢主餐200起，貼近美食零距離
此外，由餐飲團隊精心調製研發「小資輕奢主餐」，全新19道兩百至千元不等異國風味料理，具彈性選擇的主餐內容，讓民眾不必花大錢也能享受飯店頂級料理，滿足味蕾更省荷包！200至300元主餐提供「夏威夷披薩、茄汁海鮮義大利麵、牛肝蕈松露奶油寬麵」等老少咸宜風味餐點，其中經特製辛香料醃製多時、烤至表皮金黃酥脆「地中海烤雞腿排」香氣撲鼻、酥脆誘人口感令人難以忘懷，「波隆那牛肉醬、培根奶油蛋黃義大利麵」醬汁香濃、麵條Q彈爽口。符合小資族、約會浪漫首選「炙燒爐魚佐番茄莎莎」低卡少油炙燒料理手法，搭配清爽特製莎莎醬料，優雅用餐不必擔心身材走樣。
中價位500至800提供「番紅花海鮮燉飯、炙燒鮭魚佐奶油白醬、碳烤香草松坂豬」等精緻美味主餐，還有每日產地直送「海鮮集選」內含深海鱈魚、明蝦、炙燒干貝，喜愛鮮甜海味不容錯過的限量滋味！而千元西式料理則有「法式白醬焗烤龍蝦、Prime肋眼牛排」等經典佳餚，頂級豪華「海陸雙拼」由Prime菲力及龍蝦雙重組合，一次囊括山珍與海味！「經典海陸」則以碳烤Prime菲力搭配明蝦及炙燒鮮干貝，細品田林原野與浪滔交織出磅礡饗宴！另外老饕一致推薦「羅西尼牛排」，研選肉嫩多汁Prime菲力搭配香煎鵝肝與奶油蘋果片，色香味俱全，堆疊如詩畫般層次風味，極致挑逗你的味蕾！即日起至9/30周年慶期間，持名片用餐可享9折優惠！為回饋首都餐券之貴賓，持任一餐券兌換輕食吧，享兩人同行一人免費！全新型態結合首波優惠強勢推出，引爆熱潮！(上述價格未含一成餐飲服務費)。預約服務專線：首都牛排館02-2507-0998，詳上首都大飯店官網 www.capital-hotel.com.tw。（圖說一：輕奢主餐_Pirme菲力、明蝦、炙燒干貝）（圖說二：輕奢主餐_羅西尼牛排(Prime菲力、鵝肝、奶油蘋果片)）（圖說三：首都大飯店_輕享新食代【午晚餐輕食吧$260+10%】）
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