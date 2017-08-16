（中央社記者江佩凌台北16日電）第52屆廣播金鐘獎入圍名單今天揭曉，並宣布今年「特別貢獻獎」得主由資深廣播人、有台灣「民歌之母」封號的陶曉清獲得。



由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的「第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會」，今天在三立電視台舉辦，由資深廣播人劉玉霖及楊凱涵主持，公布今年廣播金鐘獎完整入圍名單及「特別貢獻獎」得主。



廣播金鐘獎今年共計有68家業者、758件作品報名參賽，今年評審委員會主任委員由林福岳擔任，帶領評審團歷時2個多月評比討論，在758件參賽作品中，選出共122件入圍作品，角逐26個獎項。



獲頒廣播金鐘獎「特別貢獻獎」的陶曉清，有台灣「民歌之母」的封號，特別獎評審團主任委員趙鏡涓今天在記者會中公布陶曉清名字後表示，當評委們看到有人推薦陶曉清時，6名評委一致認同推選她為該獎項得主。



趙鏡涓提到，陶曉清當時在中國廣播公司主持節目時，提倡將校園民歌帶入西洋歌曲節目中成為風潮，而她退出中廣後，因罹患乳癌的關係，之後在乳癌防治相關協會邀請下，又繼續在網路主持廣播，為癌友發聲，讓趙鏡涓直說：「非常敬佩陶曉清。」



趙鏡涓轉述提及，曾對陶曉清說她是民歌之母，但陶曉清謙虛回說：「我只是民歌的褓姆。」此話隨後引來在場與會來賓一片掌聲。



「106年度廣播金鐘獎頒獎典禮」訂於9月23日晚間7時於國父紀念館舉行，民眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）、三立戲劇台（MOD）收看直播，海外觀眾可透過三立國際台同步收看；網路平台方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、Youtube同步收看；此外，廣播聽眾可透過亞洲家族電台收聽實況轉播。1060816